Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'te kamp yangınını kıyamet gününe benzetti

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangın görgü tanıkları tarafından kıyamet gününe benzetildi.

Kampta yaşayan Muhammed Ahsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyamet gününe benzettiği felaket için "Yangın barınakları kül etti, çadırlar domino taşı gibi yıkıldı. İnsanlar panik için koşuşturmaya başladı." ifadesini kullandı.

Bir diğer görgü tanığı Mayyu Khan da yangın nedeniyle mağdur olan mültecilerin çoğunun yakınlardaki kamplara sığındığını, bazılarının da geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

Dikenli teller mültecilerin kaçmasını engelledi

Haber sitesi The New Humanitarian'a konuşan 24 yaşındaki Mujif Khan, yangın sırasında diğer gönüllülerle alevleri söndürmek için seferber olduklarını belirterek alevler barınaklara ulaştığında çocuklar ile yaşlıların tel örgüler nedeniyle kamptan çıkamadığına şahit olduğunu anlattı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir diğer görgü tanığı, dikenli tellerin yardımları yavaşlattığına ve itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşımını aksattığına işaret etti.

Güney Doğu Asya merkezli insan hakları savunucusu Fortify Rights'tan John Quinley de dikenli tellerin, yangında mültecilerin tahliyesini zorlaştırdığını ve yardımları engellediğini bildirdi.

İnsan hakları gruplarına göre, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlara ev sahipliği yapan kampların belli noktalarını çevreleyen 28 kilometrelik dikenli tel bulunuyor.

Söndürme çalışmaları 9 saat sürdü

İtfaiye yetkilisi Muhammed Abdullah, kampta çıkan yangını söndürme çalışmalarının 9 saat sürdüğünü, ölen 15 kişiden 2'sinin çocuk olduğunu aktardı.

Mülteci, Yardım ve Geri Dönüş Komisyonu Başkanı Muhammed Shamsud Douza, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını ve mağdur mültecilere yardım kuruluşlarının aracılığıyla destek olunacağını söyledi.

Bölgede Türk sahra hastanesi de tahrip oldu

Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, kampta Türk sahra hastanesinin çadırları ve tıbbi ekipmanının tümünün tahrip olduğunu ifade etti.

Turan, hastanede her gün yüzde 70'i Arakanlı yüzde 30'u yöre halkından olmak üzere bin hastaya hizmet verildiğini açıkladı.

Hastane kayıtlarına göre, hastanede bugüne kadar toplam 512 bin 101 hastaya bakım sağlandı.

Ev sahibi topluluklar yardıma çağrıldı

Özgür Rohingya Koalisyonu Kurucu Ortağı Nay San Lwin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev sahibi toplulukları yangından mağdur olan Arakanlılara yardım etmeye çağırdı.

Lwin, "Myanmar'da ölümden kaçan Arakanlılar şimdi başka bir felaketle karşı karşıya. İnsani yardımlar bir an önce sağlanmalı." ifadesini kullanarak mağdurların barınak ve yiyecek ihtiyacı bulunduğu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Bangladeş'te mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta dün çıkan yangında 15 kişinin öldüğünü, 400 kişiden ise haber alınamadığını bildirmişti.

İlk belirlemelere göre bir tüpün neden olduğu tahmin edilen yangında 10 bin barınağın kül olduğu ifade edilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer