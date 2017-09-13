- Arakanlı engelli Abdullah, 18 günde Bangladeş'e geldi



DAKKA - Myanmar'da yaşanan zulümden kaçan Arakanlı yürüme engelli Abdullah, sürünerek 18 günde Bangladeş'e geldi.

Arakan'ın Buthidaung ilçesinden Bangladeş'e 18 gün boyunca sürünerek geldiğini açıklayan Arakanlı Abdullah, "18 gün önce Bangladeş'e gelmek için evden çıktım. Bugün Bangladeş'e ulaştım. Yanıma aldığım yiyecekler 6'ncı günde bitti. 6 gündür de hiçbir şey yemedim" dedi.

Ailesindeki herkesin Myanmar Ordusu tarafından öldürüldüğünü belirten Abdullah, "Ailemi ve akrabalarımı öldüren Myanmar Ordusu daha sonra onları gömdü" dedi.