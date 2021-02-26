Arakanlı aktivistten Andaman Denizi'nde mahsur kalan mültecilere yardım eden Hindistan'a teşekkür
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Arakanlı aktivistten Andaman Denizi'nde mahsur kalan mültecilere yardım eden Hindistan'a teşekkür

26.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:26
Arakanlı aktivistten Andaman Denizi'nde mahsur kalan mültecilere yardım eden Hindistan'a teşekkür

Özgür Rohingya Koalisyonu kurucularından Nay San Lwin, Andaman Denizi'nde sürüklenen bir teknede mahsur kalan yaklaşık 90 mülteciye gıda ve sağlık malzemesi yardımı yapan Hindistan'a teşekkür etti.

Özgür Rohingya Koalisyonu kurucularından Nay San Lwin, Andaman Denizi'nde sürüklenen bir teknede mahsur kalan yaklaşık 90 mülteciye gıda ve sağlık malzemesi yardımı yapan Hindistan'a teşekkür etti.

Lwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hindistan 81 Arakanlıyı kurtardı. Diğer 9 kişinin 8'i öldü biri ise halen kayıp. Yaklaşık 15 gündür denizdeydiler. Bunların arasında çocuklar da var. Onları kurtardığı için Hindistan'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Lwin açıklamasınıda, "Bangladeş hükümeti, insan ticaretini durdurmaları için yerel yöneticilere baskı yapmalıdır. Yetkililer, insan kaçakçılarının kamplara girmesine izin vermeselerdi, mülteciler kamplardan botla ayrılamayacaktı. İnsan ticareti ne pahasına olursa olsun durdurulmalıdır. Denizde masum insanlar ölüyor." ifadelerine yer verdi.

Hindistanlı yetkililer ise mültecilerin ülke topraklarına girmelerine izin verilmeyeceğini ve Bangladeş'e geri gönderileceğini söyledi.

Hindistan 22 Şubat'ta mültecilerin bulunduğu tekneye ulaşmıştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Hindistan'ın, Andaman Denizi'nde sürüklenen ve yaklaşık 90 Arakanlı mülteciyi taşıyan tekneyi bulduğunu, mültecilere gıda ve sağlık malzemeleri yardımı yaptığını bildirmişti.

BMMYK'den yapılan açıklamada, Komiserliğin, 22 Şubat'ta Andaman Denizi'ndeki mültecilere yönelik arama kurtarma çalışması yapılmasına yönündeki çağrısına Hindistan Sahil Güvenlik ekiplerinin yanıt verdiği belirtilmişti.

Hindistan'ın, Bangladeş'ten yola çıktığı düşünülen teknedeki mültecilere gıda ve sağlık malzemeleri tedarik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, teknenin halen denizde sürüklendiği kaydedilmişti.

Açıklamada, Bangladeş'ten 2 hafta önce ayrıldığı ve denizde arıza yaptığı tahmin edilen teknedeki mültecilerin susuzluk çektiği ve ailelerinin, kendilerinin hayati tehlike yaşadıkları konusunda endişelendiği aktarılmıştı.

Öte yandan Bangladeşli yetkililer, son zamanlarda mültecileri Bangladeş kıyılarından götüren herhangi bir tekne hakkında bilgilerinin olmadığını duyurmuştu.

BMMYK, 22 Şubat'ta, Andaman Denizi'nde teknede mahsur kalan bir grup Arakanlı mültecinin derhal kurtarılması için yaptığı çağrıda, teknenin motorunda yaşanan arıza sebebiyle günlerdir sürüklendiğini duyurmuş ve teknede susuzluktan hayatını kaybedenler olduğuna dikkati çekmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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