Arakan Müslümanlarını taşıyan tekne alabora oldu: En az 15 ölü

11.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:15

Bangladeş'ten Malezya'ya geçmeye çalışan Arakan Müslümanlarının bulunduğu teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.



Bangladeş'ten Malezya'ya geçmeye çalışan ve en az 130 kişinin bulunduğu tekne, Bengal Körfezi'nde alabora oldu. Bangladeş Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, teknenin alabora olması sonucu en az 15 Arakan Müslümanının öldüğü ve birçok kişinin kaybolduğu, yaklaşık 70 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Arakan Müslümanların Bangaldeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplardan kaçtığı ifade edildi. 50 kişilik teknede kapasitenin 2 katından fazla insan bulunduğu kaydedildi.



Myanmar'da 2017 yılında ordunun ve Budist milliyetçilerin baskısı nedeniyle 730 binden fazla Arakan Müslümanı Bangladeş'e kaçmak zorunda kalmıştı. - BENGAL

Kaynak: İHA