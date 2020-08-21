Arakan'ın başkentinde Kovid-19 nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı
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Arakan'ın başkentinde Kovid-19 nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı

Myanmar'ın Arakan eyaletinin başkentinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Arakan'ın başkentinde Kovid-19 nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı
21.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:39

Myanmar'ın Arakan eyaletinin başkentinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Sağlık ve Spor Bakanlığının Arakan eyaletinde 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını açıklamasının ardından yerel hükümet, eyaletin başkenti Sittwe'de 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlerde Arakan yerel yönetiminin başbakanının, bir memurun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan hükümet yetkilileri arasında yer aldığı belirtildi.

Sittwe'ye karşılıklı uçuşlar da askıya alındı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 32 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam Kovid-19 vakası sayısının 409 olduğu Myanmar'da 6 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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