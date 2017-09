Arakan'da Kundaklanan Müslüman Köyleri Uydudan Tespit Edildi

Myanmar'ın Arakan eyaletinin Bangladeş sınırına yakın bölgelerde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısıyla yakılarak yok edilen onlarca Müslüman köyüne dair uydu görüntüleri ortaya çıktı.



İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), elde ettiği uydu görüntüleri ve verilere göre, Arakan'da şiddet olaylarının başladığı 25 Ağustos'tan 14 Eylül tarihine kadar Bangladeş sınırına yakın bölgelerde bulunan 62 Müslüman köyünün "kundaklanarak yok edildiğini" açıkladı.



Yüksek çözünürlükteki uydu görüntülerinden, söz konusu köylerin 35'indeki yapılarda büyük oranda hasar tespit edildiğini belirten HRW, bu 35 köyden 6'sı üzerinde yapılan detaylı çalışmalarda toplam 948 yapının yok olduğunun görüldüğünü kaydetti.



Bölgedeki 26 köyde de aktif yangınların görüldüğüne dikkati çeken kuruluş, ayrıca 13 Eylül sabahı, sınırın Bangladeş tarafından, Arakan'ın Maungdaw kentine bağlı Taung Pyo Let Yar köyünden siyah dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü vurguladı.



Söz konusu köyün yüksek bir tepesinden çekilen görüntüde de yangınların doğrulandığına, ayrıca köyün birkaç yüz metre ilerisinde de koyu renkli kamyonetler görüldüğüne işaret eden HRW, görgü tanıklarının bu kamyonların orduya ait olduğunu belirttiğini aktardı.



Ayrıca 11-13 Eylül tarihleri arasında kaydedilen uydu görüntüleri dikkate alındığında Maungdaw'da yeni bölgelerin hedef alındığı belirlendi.



Bölgedeki kundaklamaların doğurduğu tahribatın boyutunun daha büyük olabileceğini ifade eden HRW, bulutlu hava yüzünden yeterli görüntü alamadığını ve hasar tespitinin net olarak yapılamadığını vurguladı.



Kuruluşun Asya Direktörü Phil Robertson yaptığı açıklamada, "Myanmar ordusunun Arakan'ın kuzeyindeki Müslüman köylerindeki geniş çaplı yangınların sorumlusunun doğrudan ordu olduğunu gösteren uydu görüntülerini, saha çalışmalarımız da destekler nitelikte. Birleşmiş Milletler ve üye devletler, bu zulmü ve Arakanlı Müslümanların Myanmar'dan zorla kaçırtılmasını durdurmak için Myanmar hükümetine karşı önlemler dayattırmalıdır." diye konuştu.



Uydu görüntülerinde, kundaklandığı belirlenen köylerde, Myanmar ordusunun araçlarının ve askerlerinin görüldüğüne dikkati çeken Robertson, ilgili hükümetlerin, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve diğer üst düzey komutanlara, bu zulmü bitirmek için mesaj göndermesi gerektiğini ifade etti.



HRW, Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana daha önce de çeşitli uydu görüntüleri yayınlamış ve bölgedeki tahribatı gözler önüne sermişti.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.



Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı.