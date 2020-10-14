Arakan'da iktidar partisine mensup 3 siyasetçi kaçırıldı

Myanmar'ın Arakan eyaletinde iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) mensubu üç siyasetçinin 8 Kasım'da yapılacak parlamento seçimleri için çıktıkları kampanya gezisi sırasında kaçırıldığı bildirildi.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) mensubu üç siyasetçinin 8 Kasım'da yapılacak parlamento seçimleri için çıktıkları kampanya gezisi sırasında kaçırıldığı bildirildi.

NLD Sözcüsü Monywa Aung Shin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Arakan Eyalet Meclisi üyesi Min Aung, Myanmar parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin üyesi Ni Ni May Myint ve parlamentonun üst kanadı Birlik Meclisi üyeliğine aday Chit Chit Chaw'un, Taungup şehrine düzenledikleri seçim gezisi sırasında bir silahlı kişi tarafından kaçırıldığını belirtti.

NLD üyelerini kaçıranların kim olduğu henüz bilinmiyor.

Aralan eyaletinde 2018'den bu yana, kendilerine "Arakan Ordusu" adını veren Budist militanlar ile Myanmar ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor. Örgüt, daha önce eyalette kamu görevlilerini ve bazı sivilleri kaçırarak alıkoyduğu eylemler düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin