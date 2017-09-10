Arakan'da En Az 3 Bin Müslüman Öldürüldü'

Bangladeş Dışişleri Bakanı Mahmud Ali, Arakan'da en az 3 bin Arakanlı Müslüman'ın öldürüldüğünü belirtti.
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