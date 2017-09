Arakan'da Dökülen Gözyaşı Suriye'de Dökülenle Birdir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arakan'da dökülen gözyaşının Suriye'de dökülen gözyaşı ile bir olduğunu belirterek, "Farklı dilleri konuşan, farklı dinlere mensup toplumların yaşadığı trajedi ortaktır" dedi. Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ) 2017-2018 akademik yılı törenle başladı. Görükle Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Yeni eğitim, öğretim yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum. 80 bin kişilik güçlü bir aile olan üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere minnetlerimizi sunuyorum. Gençlerin eğitim alırken projelerini hayata geçirdiği bir sistem olmazsa olmazlarımızdandır. 2 buçuk yıl gibi bir sürede önemli mesafe kat ettik. Bu yıl üniversitemizi kazanan 11 bin öğrencinin 8 bin 500'ü Uludağ Üniversitesi'ni ilk 5 sırasında tercih etmiş. Göreve geldiğimizde bin 900'lerde olan yabancı uyruklu öğrenci sayımızı bugün itibariyle 4 bin 630'a çıkardık. Hedefimiz en az 5 bin yabancı öğrenciye ulaşmak" dedi.



"BİZİ GÜÇLÜ KILAN BİLGİYİ TÜKETEN DEĞİL, BİLGİYİ ÜRETEN VE İŞLEYEN OLMAKTIR"



Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da, milleti, medeniyeti ve varlığı diri ve güçlü tutmak için yapılması gereken en önemli unsurun bilgiye ulaşmak olduğunu belirterek, "Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte bilgiye ulaşma yollarının kolaylaştığı, bilginin yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. İnternet, sosyal ağlar, televizyon, cep telefonları, uydu teknolojileri ve online iletişim araçları saniyeler içinde bir bilginin bütün dünyaya ulaşmasına imkan sağlıyor. Bu kadar kolay ulaşılan bu bilgi aynı kolaylıkla güce de ulaştırıyor mu? Burada durup düşünmeliyiz. Kolayca ulaşılan bir bilginin aslında ciddi bir bilgi kirliliğine yol açtığını da tespit etmemiz gerekiyor. Sadece bir tık ile ulaşılan yüzeysel bilgiler bizi güçlü kılmaya yetmiyor. Bizi güçlü kılan, bilgiyi tüketen değil, bilgiyi üreten ve işleyen olmaktır" dedi.



"TAVSİYEM SANAL DÜNYANIN ESİRİ DEĞİL, EFENDİSİ OLMANIZDIR"



'Birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Kazakistan'ın başkenti Astana'ya bir ziyaretimiz oldu' diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanımız, orada düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde, diğer ülke vatandaşlarına, internetin bütün nimetlerinden yararlanırken zararlarından da korunmak için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanımızın tespiti ve çağrısı hem İslam dünyamız, hem de insanlık için son derece önemlidir. Sizlere tavsiyem, sanal dünyanın esiri değil, efendisi olmanızdır. Aksi halde telafisi mümkün olmayacak bir teknoloji mağduriyeti ile karşılaşabiliriz. Belli bir amaca yönelikse her paylaşımı faydalı bulduğumu belirtmekle beraber, amaçsız ve hayattaki önceliklerini ihmal ederek sanal alemde kaybolup giden zamanların çok büyük bir kayıp olduğunu ifade etmeliyim. İnterneti ve sosyal medyayı adeta bir silah olarak kullanan terör örgütlerine karşı son derece müteyakkız olmalıyız. Yaptığımız paylaşımların farkında olmasak da terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürebileceğini bilmeliyiz. Terör örgütlerinin sanal alemdeki etkisini göz ardı etmemeli ve yaptıkları her eylemle insanlığa ve İslam'a büyük zarar veren eli kanlı çetelerin, değerlerimizin içini boşaltan akımların, gençlerimizi, geleceğimizi çalmalarına asla müsaade etmemeliyiz."



"YENİ ÜNİVERSİTELERİN AÇILMAMASI İÇİN SET ÇEKMEYE KALKAN KASKATI MUHALEFETİ UNUTMAYIN"



Yüksek öğretim alanında Türkiye'nin son dönemde kat ettiği büyük mesafeye vurgu yapmak istediğini ifade eden Çavuşoğlu, "2002 yılında devlet ve vakıf üniversiteleri sayısı 73 iken 2003-2017 yılları arasında 61'i devlet 43'ü vakıf üniversitesi olmak üzere 104 yeni üniversitenin kurulmasıyla toplam üniversite sayısı 177'ye ulaşmıştır. 7 vakıf meslek yüksek okulu ile birlikte toplam yüksek öğretim kurumu sayısı 183'tür. Cumhurbaşkanımız her ile en az bir üniversite hedefini koyduğu zaman yeni üniversitelerin açılmaması için hükümetimizin önüne set çekmeye kalkan katı muhalefeti hatırlayın" dedi.



"2017 YILINDA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI 110 BİNE ULAŞTI"



Türkiye'de 2017 yılında öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 110 bine ulaştığını belirten Çavuşoğlu, "Uludağ Üniversitemizde de dünyanın yaklaşık 120 ülkesinden toplam 4 bin 600 civarında yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü de iftiharla belirtmek isterim. Üniversite yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu.



2016 yılında üniversitelerde okuyan öğrenci sayısının 7 milyon 313 bine ulaştığını dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2002-2003 eğitim öğretim yılında 1 milyon 918 bin olan üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı 2016 yılında 7 milyon 313 bin sayısına ulaşmıştır. Bu öğrenci sayımız ile Avrupa yüksek öğretim alanında 2'inci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmesi çok önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 2002'den bu yana yaklaşık 11.4 kat arttırdığımızdır. Türkiye'nin 21. yüzyılda önüne koyduğu hedeflere ancak eğitimle ulaşabileceğinin farkında olarak geçmiş yıllarda olduğu üzere 2017 yılında da bütçeden en fazla pay yine eğitime ayrılmıştır. 2002 yılında toplam eğitim bütçesi 10 milyar lira iken 2017 yılı için toplam eğitim bütçesi Milli Eğitim Bakanlığına 85 milyar, yüksek öğretim kurulu ve üniversitelere 25 milyar lira olmuştur. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Kredi ve Yurtlar Kurumu ile birlikte eğitim bütçesi 122 milyar lira olarak belirlenmiştir. 10 milyardan 122 milyar liraya gelinmiştir."



"ARAKAN'DA DÖKÜLEN GÖZYAŞI SURİYE'DE DÖKÜLEN GÖZYAŞI İLE BİRDİR"



Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bugün Arakan'da dökülen gözyaşı da, Suriye'de dökülen gözyaşı ile birdir. Filistin'in mahzun çehresi savaşların, yoksulluğun ve açlığın pençesindeki Afrikalı çocuğun hüzünlü çehresi ile birdir. Farklı dilleri konuşan, farklı dinlere mensup toplumların yaşadığı trajedi ortaktır. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda dünyanın en büyük ekonomisinden biri olmak için akademik hayatta nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü öne çıkmaktadır. Yüksek öğretim alanında ciddi bir yapılanma yürütülüyor. Kaliteli bir akademik personel olmadan üniversitelerin istenen seviyeye ulaşması düşünülemez."



Konuşmaların ardından UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na hediye takdim etti.



