Arakan'da çatışmalar savaşa dönüşebilir
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Arakan'da çatışmalar savaşa dönüşebilir

Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken özellikle Arakan eyaletinde, ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların sürdürdüğü ve bu çatışmaların savaşa dönüşebileceği bildirildi.

Arakan'da çatışmalar savaşa dönüşebilir
17.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:08

Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken özellikle Arakan eyaletinde, ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların sürdürdüğü ve bu çatışmaların savaşa dönüşebileceği bildirildi.

Arakan Rohingya Birliğinin (ARU) Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) sunduğu raporda haziran ayında Arakan eyaletinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Raporda Arakan eyaletinde Punnagyun şehrinde 11 Haziran'da, Myanmar ordusundan iki askerin saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırının ardından bölgede devam eden operasyonlarda sivil kayıplar yaşandığı ancak Punnagyun şehrindeki kontrol noktalarından geçişin yasaklanması nedeniyle kimlik tespiti yapılamadığı kaydedildi.

Arakan ordusunun konuşlandığı Myebon ve Ann Kasabası yakınlarında da 10 Haziran'da silahlı çatışmalar ve patlamaların yaşanması sebebiyle halkın köylerini terk etmek zorunda kaldıkları ifade edildi.

Myanmar ordusu Arakan'ın kuzeyinde idareyi ele alabileceği uyarısında bulundu

Bölgede operasyon ve çatışmaların yoğunlaştığı ifade edilen raporda, Tuğgeneral Zaw Min Tun'un Myanmar Times'a verdiği demeçte eyaletin kuzeyinde istikrarın korunamaması durumunda ordunun idareyi ele alabileceğini söylediğine dikkat çekildi.

Raporda, Tun'un müdahale uyarısının eyalet yönetimi tarafından 15 Haziran'da düzenlenen basın toplantısında reddedildiği ve bölgedeki durumun askeri bir girişime gerek duyulacak noktaya gelmediği açıklamasının yapıldığı vurgulandı.

Myanmar, Arakanlıların dönüşünü engelliyor

Arakanlıların yurtlarına geri dönüşü için Bangladeş ile Myanmar arasında varılan anlaşmaya atıfta bulunulan raporda, Myanmar'ın Arakanlıların geri dönüşlerini engellediği öne sürüldü.

Raporda, Myanmar'ın Arakanlıların geri dönüşleri için elverişli şartları sağlamadığı belirtildi.

Bangladeş tarafından gönderilen ailelerin Arakan'a girişine izin verilmediğinin vurgulandığı raporda, Bangladeş'in ise geri dönüşleri zorlaştırdığı kaydedildi.

Ayrıca, Raporda, Myanmar'ın Arakanlıların geri dönüşlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından devam edeceği yönünde açıklamada bulunduğu ifade edildi.

Arakan Rohingya Birliğinden Facebook'a "Myanmarlı yetkililerin nefret söylemlerini yayınla" çağrısı

UAD'ye sunulan raporda, ARU'nun sosyal medya platformu Facebook'tan, Myanmarlı yetkililerin, polis yetkililerinin ve bazı örgütlerin Arakanlı Müslümanlara yönelik sistematik propaganda ve nefret söylemlerine ilişkin paylaşımlarını yayınlamasını talep ettiğine dair bilgi verildi.

Raporda, Gambiya'nın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'daki başvuru süreci devam ederken, Washington'da bölge mahkemesince görülen davada, Gambiya devleti adına alınan mahkeme kararı uyarınca Facebook'un yanlış bilgilendirmeler ve propaganda içeren belgeler ve görüntüleri paylaşması istendiği belirtildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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