Arakan'da Bambu Kent Projesi Tamamlandı

Beşir Derneği, Bangladeş'e sığınan Thangkhali kamp bölgesindeki Arakanlı mültecilere yönelik bambu kent projesinin inşasını tamamladı. Dernek, bölgenin iklim şartlarına uygun, içerisinde yaklaşık 8 kişilik bir ailenin yaşayabileceği 1000 bambu ev projesi ile eğitimden sosyal alanlara varana kadar, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturdu. Yaklaşık 30 bin metrekare alana inşa edilen Beşir mahallesinde yer alan okul, mescit, su kuyuları, tuvalet, banyo, cami, oyun parkı gibi ortak kullanım alanları ile binlerce Arakanlı'nın ihtiyaçları karşılanacak. İnşa ettiği aşeviyle de beslenme konusunda Arakanlılara destek olmaya devam eden dernek, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık bir yıl önce yaşanan saldırılardan sonra bölgedeki mülteci sayısının 1 milyon 500 bine ulaşmasının ardından, mültecilerin büyük çoğunluğu Bangladeş Hükümeti tarafından Kutupalong genişleme sahasına yerleştirildi. Fakat burada artan Arakanlı mülteci sayısı ve bölgenin zorlu iklim şartları insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini gittikçe daha zor hale getiriyor. İnsani yardım ihtiyacının süreklilik istediği bölgede Beşir Derneği yetkilileri insani yardım faaliyeti yürütüyor ve bağış kampanyaları düzenliyor.

ARAKAN KAMPLARINDA ÇOCUK PARKI

Bambu-kent projesi kapsamında açılan Minik Beşirler Çocuk Parkı, Arakanlı mazlum çocukların ülkelerinde yaşadıkları travmaları bir nebze olsun unutmalarına ve neşe içerisinde doyasıya çocuk olmalarına vesile oldu. Sevinç çığlıkları içerisinde Türkiye'ye ve Türk halkına selam gönderen Arakanlı çocuklar, Beşir Derneği ile güldü.

KURBANLAR KARDEŞ PAYI

Beşir Derneği Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerini bu yıl da büyük bir titizlik ile sürdürüyor. Dernek temsilcilikleri, kurban hizmetlerinin daha sağlıklı ve düzenli yürütülmesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımının aksamadan sürdürülmesi için kurum içi eğitimlerini tamamladı. Dernek, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren 250 temsilciliğiyle ülkemizin en ücra noktasına kadar ulaşıyor, kurban bağışı paylarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Yurtdışında ise Balkanlar, Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu'da vekâleten kurban kesim ve dağıtım hizmetleri yürüten dernek, mazlum coğrafyalarla gönül köprüleri kuruyor. 2018 yılı için vekâlet yoluyla kurban bağış bedelini yurtiçinde ve yurtdışında 800 TL olarak belirleyen derneğe bağışlarınızla hem Kurban vecibenizi yerine getirebilir hem de birçok ailenin mutluluğuna vesile olabilirsiniz. Bangladeş'te de kurban kesimi gerçekleştirecek olan dernek, hem Bangladeşli ihtiyaç sahiplerine hem de Cox's Bazar Kamp Bölgesi'ne sığınan Arakanlı mazlumlara kurban eti dağıtacak.