Arakan'da 471 İlçeden 176'sı İnsansız Kaldı

Myanmar'da binlerce insan zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınırken, Arakan'da 471 ilçeden 176'sında artık kimse yaşamıyor.



Myanmar Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arakan'da yaşanan "operasyonlarda" binlerce kişinin yaşadıkları yerleri terk ettiği aktarıldı. Arakan'da 471 ilçe bulunduğu belirtilen açıklamada insanların yaşadıkları yerden ayrılmaları sonucu 176 ilçede kimsenin kalmadığı belirtildi. Açıklamada 34 ilçeden de ayrılanların çok olduğu ve burada çok az Rohingya Müslümanının kaldığı belirtildi. Gidenlerin komşu ülkelere sığındığı bildirilirken, kaçanların Myanmar tarafından kabul edilmeyeceği, kontrol edildikten sonra alınacağı dile getirildi.



Myanmar'ın çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Arakan'da, 25 Ağustos gecesi Myanmar Ordusu tarafından terörün temizlenmesi adına bir "operasyon" başlatılmıştı. Fakat bu süreçte binlerce Rohingya Müslümanı ordu tarafından yapılan terör temizleme operasyonu sırasında vahşete uğradı. Yapılan vahşetten kaçan şimdiye kadar toplam 3 milyon 50 bin Arakanlı Müslüman komşu ülke Bangladeş'e sığındı.



(Moshiur Rahman/İHA)