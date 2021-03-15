Aragon Coin nedir? Güncel Aragon (ANT) Coin yorum ve grafiği
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Aragon Coin nedir? Güncel Aragon (ANT) Coin yorum ve grafiği

15.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:42
Aragon Coin nedir? Güncel Aragon (ANT) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Aragon. Aragon coin, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş, dApp'leri, kriptoprotokolleri ve merkezi olmayan otonom organizasyonları (DAO) oluşturmak ve yönetmek için modülerleştirilmiş bir yol sunan merkezi olmayan bir platformdur. Aragon coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, Aragon Coin nedir? Güncel Aragon (ANT) Coin yorum ve grafiği

Aragon bugünkü fiyatı ₺42,80 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺279.990.503 TRY. Aragon son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #152, piyasa değeri ₺1.695.227.181 TRY. Dolaşımdaki arz 39.609.523 ANT coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

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Aragon (ANT), Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş, dApp'leri, kriptoprotokolleri ve merkezi olmayan otonom organizasyonları (DAO) oluşturmak ve yönetmek için modülerleştirilmiş bir yol sunan merkezi olmayan bir platformdur. ANT ERC-20 jetonu, sahiplerinin Aragon Ağını yönetmesini sağlayacak.

Proje, 'Teknoloji'de' Forbes 30 yaş altı 'kategorisinde yer alan Luis Cuende tarafından yönetiliyor.

Güncel Aragon (ANT) Coin yorum ve grafiği ANTUSD Grafiği

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