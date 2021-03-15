Aragon Coin nedir? Güncel Aragon (ANT) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Aragon. Aragon coin, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş, dApp'leri, kriptoprotokolleri ve merkezi olmayan otonom organizasyonları (DAO) oluşturmak ve yönetmek için modülerleştirilmiş bir yol sunan merkezi olmayan bir platformdur. Aragon coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, Aragon Coin nedir? Güncel Aragon (ANT) Coin yorum ve grafiği