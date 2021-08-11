Aragami 2'nin hikaye fragmanı yayınlandı!
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Aragami 2'nin hikaye fragmanı yayınlandı!

Aragami 2'nin hikaye fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Merge Games ve geliştiriciliğini Lince Works'un yaptığı, aksiyon-macera oyunu Aragami 2 için bir hikaye fragmanı yayınlandı.

2016'da piyasaya sürülen ilk oyunun devam serisi Aragami 2 için bir hikaye fragmanı yayınlandı. Yayıncı Merge Games ve geliştirici Lince Works, 27 Mayıs'ta yaptığı duyuruda Aragami 2'nin 17 Eylül'de çıkış yapacağını duyurmuştu.

Aragami 2, ilk oyundan 100 yıl sonrasında geçiyor ve Akatsuchi adlı bir ulus Rashomon Vadisi'ne gelerek buradaki insanları ve onların kaynaklarını ele geçirmeye çalışıyor. Bunu durdurmak size ve klanınıza bağlı. Aragami 2 ağırlıklı olarak bir gizlilik oyunu fakat devam oyunu aksiyon dolu savaş sistemini de beraberinde getiriyor. Yakın dövüş ve uzak menzilli silahınızı craft edebilecek, istediğiniz zırhı kuşanabilecek ve oyun tarzınızı değiştirecek yetenekler arasından seçim yapabileceksiniz.

Aragami 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC (Steam) için çıkış yapacak.Ayrıca oyun, Xbox Game Pass'de de mevcut olacak.

Steam üzerinden %15 indirimle 48,45 TL'den satış fiyatıyla ön siparişe açıklan oyun, kullanıcılarına Türkçe arayüz ve altyazı desteği sunacak.

Aragami 2 Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ARAGAMI 2 HİKAYE FRAGMANI

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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