Aragami 2'nin çıkış tarihi belli oldu!

Yayıncı Merge Games ve geliştiricisi Lince Works, aksiyon-macera oyunu Aragami 2'nin piyasaya çıkış tarihini duyurdu. Aragami 2 hangi platformlarda çıkış yapacak? Aragami 2'nin Steam satış fiyatı!

Yayıncı Merge Games ve geliştirici Lince Works, dün akşam yaptığı duyuruda Aragami 2'nin çıkış tarihini açıkladı. 2016'da piyasaya sürülen ilk oyunun devam serisi olarak oyunseverlerle buluşacak olan aksiyon oyununun 17 Eylül'de çıkış yapacağı duyuruldu.

Aragami 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC (Steam) için çıkış yapacak.

Steam üzerinden %15 indirimle 48,45 TL'den satış fiyatıyla ön siparişe açıklan oyun, kullanıcılarına Türkçe arayüz ve altyazı desteği sunacak.

Aragami 2, ilk oyundan 100 yıl sonrasında geçiyor ve Akatsuchi adlı bir ulus Rashomon Vadisi'ne gelerek buradaki insanları ve onların kaynaklarını ele geçirmeye çalışıyor. Bunu durdurmak size ve klanınıza bağlı. Aragami 2 ağırlıklı olarak bir gizlilik oyunu fakat devam oyunu aksiyon dolu savaş sistemini de beraberinde getiriyor. Yakın dövüş ve uzak menzilli silahınızı craft edebilecek, istediğiniz zırhı kuşanabilecek ve oyun tarzınızı değiştirecek yetenekler arasından seçim yapabileceksiniz.

ARAGAMI 2 OYNANIŞ FRAGMANI