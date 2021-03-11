Aragami 2, 2021'nin üçüncü çeyreğine ertelendi
Geliştirici Lince Works, 2021'in başlarında çıkması planlanan Aragami 2'yi 2021'nin üçüncü çeyreğine ertelediklerini açıkladı. Aragami 2 hangi platformlar için gelecek? Aragami 2 sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberin devamında...
Lince Works yaptığı açıklamada, oyunun şu an geneli itibarıyla bittiğini ve oynanabilir durumda olduğunu belirtti. Ancak bazı hataları düzeltmek ve oyundaki pürüzleri gidererek oyunculara kesintisiz bir oyun keyfi sunmak istediklerini dile getirdiler.
ARAGAMİ 2 İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI
Geliştirici ekip yaptığı açıklamada, "Aragami 2, ilk oyundan çok daha iddialı bir yapım ve olabilecek en iyi oyun deneyimini sizlere sunmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.
Aragami 2, 2021'in üçüncü çeyreğinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.
ARAGAMİ 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
- İşlemci: AMD FX-6100/Intel i3-3220 or Equivalent
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 or Equivalent
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan