Aragami 2, 2021'nin üçüncü çeyreğine ertelendi

Geliştirici Lince Works, 2021'in başlarında çıkması planlanan Aragami 2'yi 2021'nin üçüncü çeyreğine ertelediklerini açıkladı. Aragami 2 hangi platformlar için gelecek? Aragami 2 sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberin devamında...

Lince Works yaptığı açıklamada, oyunun şu an geneli itibarıyla bittiğini ve oynanabilir durumda olduğunu belirtti. Ancak bazı hataları düzeltmek ve oyundaki pürüzleri gidererek oyunculara kesintisiz bir oyun keyfi sunmak istediklerini dile getirdiler.

ARAGAMİ 2 İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Geliştirici ekip yaptığı açıklamada, "Aragami 2, ilk oyundan çok daha iddialı bir yapım ve olabilecek en iyi oyun deneyimini sizlere sunmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Aragami 2, 2021'in üçüncü çeyreğinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

ARAGAMİ 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

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