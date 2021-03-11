Aragami 2, 2021'nin üçüncü çeyreğine ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aragami 2, 2021'nin üçüncü çeyreğine ertelendi

11.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:40
Aragami 2, 2021'nin üçüncü çeyreğine ertelendi

Geliştirici Lince Works, 2021'in başlarında çıkması planlanan Aragami 2'yi 2021'nin üçüncü çeyreğine ertelediklerini açıkladı. Aragami 2 hangi platformlar için gelecek? Aragami 2 sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberin devamında...

Lince Works yaptığı açıklamada, oyunun şu an geneli itibarıyla bittiğini ve oynanabilir durumda olduğunu belirtti. Ancak bazı hataları düzeltmek ve oyundaki pürüzleri gidererek oyunculara kesintisiz bir oyun keyfi sunmak istediklerini dile getirdiler.

ARAGAMİ 2 İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Geliştirici ekip yaptığı açıklamada, "Aragami 2, ilk oyundan çok daha iddialı bir yapım ve olabilecek en iyi oyun deneyimini sizlere sunmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Aragami 2, 2021'in üçüncü çeyreğinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

ARAGAMİ 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
  • İşlemci: AMD FX-6100/Intel i3-3220 or Equivalent
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 or Equivalent
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Şevket Çoruh Meghan Markle
Spor Mesut Özil Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aragami 2, 2021'nin üçüncü çeyreğine ertelendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:42:23. #1.14#
title