Arafat'taki Fırtına Durdu
Hacı adaylarının Arafat’a çıktığı esnada meydana gelen kum fırtınasının durduğu öğrenildi.
Hacı adaylarının Arafat'a çıktığı esnada meydana gelen kum fırtınasının durduğu öğrenildi.
Mekke'den vakfe için Arafat'a çıkan hacı adaylarının yakalandığı kum fırtınası sona erdi. Arafat'ta çadırlara yeniden elektrik verilmeye başlandığı aktarıldı. Çadırlardaki klimaların yeniden çalıştırıldığı ve hacı adaylarının dinlenmeye çekildiği bildirildi.
Öte yandan akşam saatlerinde başlayan fırtına Arafat, Mina ve Mekke şehir merkezinde bulunan hacı adaylarına zor anlar yaşatmıştı. Meydana gelen fırtına sonucu, Kabe'nin örtüsü de açılmıştı. - MEKKE