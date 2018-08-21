Arafat Dağı'nda Doğan İlk Bebek

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon hacı adayı Arafat dağına çıkarken bir Ürdünlü aile bir çocuk sahibi oldu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Vadah' ismi verilen bebeğin Arafat'ta doğan ilk bebek olduğu belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Arafat'taki Jabal Al-Rahma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin annesi, Arafat'ta ilk çocuğu dünyaya getirmiş oldu" dedi.

Yeni doğan bebeğin babası Muhammed İbrahim ise oğullarının Arafat'ta doğmasının kendileri için büyük sürpriz olduğunu söyledi. İbrahim, "Oğlumuzun bu mübarek günde Arafat'ta doğması bizi çok sevindirdi" ifadesini kullandı. Öte yandan, dün de bir Hindistanlı kadın hac görevlerini yaparken bu yılki hac mevsiminde ilk çocuk sahibi olmuştu. - MEKKE