- Arafat'a zorlu yolculuk

MEKKE - Mekke'den vakfe için Arafat'a doğru yola çıkan hacı adayları meydana gelen kum fırtınası sonucu zor anlar yaşadı.

Mekke'den vakfe için Arafat'a doğru yola çıkan hacı adayları kum fırtınasına yakalandı. Saatteki hızı yer yer 90 km ulaşan fırtına beraberinde kum zerreciklerini de getirince Mekke şehri kum fırtınasına teslim oldu. Sabahtan başlayan Arafat'a nakiller akşam saatine kalanlar için zor hale geldi. Arafat'ta da akşam saatlerinde yağış başladı. Arafat'ta tahsis edilen büyük çadırlar rüzgardan etkilenirken herhangi bir devrilme hadisesi yaşanmadı. Güvenlik sebebi ile çadırlara verilen elektrik kesildi. Fırtınaya Mina'da yakalanan hacı adaylarının bazıları hafif olarak yaralandı. Fırtınada hafif yaralanan hacı adaylarına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Öte yandan tüm zorluklara rağmen 82 bin 350 Türk hacının 4'te 3'ünün Arafat'a olan ulaşımı sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Mekke şehir merkezinde ise şiddetli rüzgar sebebi ile ağaçlar yan yattı, şehir merkezinde henüz Arafat yolculuğuna çıkmamış hacı adayları otellerine sığındı.