Arafat'a İntikaller Başladı- 2.5 Milyon Hacı Adayı Arafat'a Çıkıyor

- Arafat'a intikaller başladı

2.5 milyon hacı adayı Arafat'a çıkıyor

MEKKE - Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2.5 milyon hacı adayının Arafat yolculuğu başladı.

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan 2.5 milyon hacı adayı, hacı olabilmek için son görevlerini ifade etmek izin Arafat yolculuğuna başlandı. Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali ikindi namazının ardından başladı. Hacı adayları bu akşam Arafat'a çıkıp geceyi Arafat'ta geçirecek. Sabah namazını Arafat'ta kılıp vakfe duasına kadar Kuran'ı Kerim okuyup dua edecek. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yapacağı vakfe duasının ardından Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da hacılar ibadet ve dualarına devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Avrupa'dan gelen hacı adaylarıyla birlikte sayıları 80 bin hacı adayının Arafat'a intikallerinin sağlıklı bir şekilde olabilmesi için tüm hazırlıklarını bitirdi.

50 noktada ışıklı yol göstericiler olacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Remzi Bircan, hacı adaylarının son görevlerini yapmak üzere Arafat'a çıkışlarını sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için tüm önlemleri aldıklarını ifade ederek, tüm hacı adaylarının 575 otobüse uç tur attırarak Arafat'a intikallerini sağlayacaklarını söyledi. Hacı adaylarını taşıyan otobüslere yol göstermek için önemli 50 noktaya ışıklı yol göstericiler koyduklarını dile getiren Bircan, "Arkadaşlarımız nöbet usulü intikal boyunca bu noktalarda hacı adaylarımızı taşıyan otobüslere yol göstererek intikallerin sorunsuz bir şekilde sağlanması için çalışacak" dedi.

Klimalı çadırlarda konaklayacaklar

Yaz mevsimi nedeniyle sıcaklıklar sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkat çeken Bircan, bunu önlemek için sanayi tipi klimalarla soğutulacak yüksek çadırlar kurduklarını belirtti. Hacı adaylarının yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için kumanyaların hazırlandığını ve Arafat'a çıkmadan hacı adaylarına teslim edildiğini aktaran Bircan, her bir hacı adayı için 6 litre de su hazırladıklarını ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bunun arttırılacağını söyledi. Çevre temizliği için gerekli önlemlerin alındığının da altını çizen Bircan, Arafat'tan ayrılırken çadırların temiz bırakılması için her bir çadır için çöp poşetleri dağıttıklarını ifade etti.

Hastalar ambulansla Arafat'a çıkarılacak

Bircan hacı adaylarına 550 sağlık personelinin 3 büyük sağlık çadırında hizmet vereceğini belirterek, ayrıca 12 ambulansın da Arafat'ta hazır bulunacağını kaydetti. Bircan, Mekke hastanelerinde yatan hastaların Arafat'a ulaşımı doktorların kontrolünde sağlanacağını ve Arafat'a otobüsle çıkması riskli olan hastalar ambülanslarla Arafat'a çıkarılacağını kaydetti.

Bircan, sağlık çadırında acil müdahale, muayene, gözlem hizmeti ile yatarak tedavi gören hastalar için yataklı bir bölümün yanında eczanenin de bulunduğunu belirterek, vakfenin ardından ambulansların ve sağlık ekiplerinin Müzdelife ve Mina'da nakiller bitene kadar sağlık hizmeti vermeye devam edeceğini vurguladı.

Şeytan taşlayacaklar

Arafat'ta hazırlanan çadırlarda cemaatle sabah namazını kılacak olan hacı adayları Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Vakfe duasının ardından hacılar, Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecekler. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacılar, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecekler. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek Ziyaret Tavafı ve Sa'y görevini yapacak hacılar tıraş olarak ihramdan çıkacaklar.