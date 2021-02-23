Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar
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Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar

23.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:16
Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar

DİYARBAKIR'da Seyithan Yılmaz (52), oturduğu sitenin yakınındaki boş arazide kimliği belirsizi kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

DİYARBAKIR'da Seyithan Yılmaz (52), oturduğu sitenin yakınındaki boş arazide kimliği belirsizi kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı. Silah seslerinin ardından babalarını arayan ve cevap vermeyince meraklanıp polis ekiplerinin yanına gelen kızları ise bir daha aradıkları telefonun olay yerinde çalmasıyla, sinir krizi geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Seyithan Yılmaz, oturduğu sitenin yakınındaki boş arazide kendisini otomobille bekleyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yılmaz kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'OLAY YERİNDEKİ TELEFON ÇALINCA BABALARININ ÖLDÜĞÜNÜ ANLADILAR'

Polis, güvenlik şeridi çektiği bölgede inceleme yaparken, silah seslerinin ardından cep telefonundan aradıkları babalarının cevap vermemesi üzerine meraklanan kızları, olay yerine geldi. Olay yerinde, babalarını bir daha arayan kızları, yerde bulunan telefonun çalmasıyla sinir krizi geçirdi. Yakınları kızları sakinleştirmeye çalışırken, polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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