Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Güncel

Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular Off-road tutkunlarından kar safarisi keyfi yaşadı Düzce'de Off-Road tutkunları, Mart ayında gelen kar yağışının ardından 50 santimetre ulaşan beyaz örtü içinde safari keyfi yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap, 18 yıl istendi
Kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap, 18 yıl istendi
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu

Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular

Off-road tutkunlarından kar safarisi keyfi yaşadı

DÜZCE - Düzce'de Off-Road tutkunları, Mart ayında gelen kar yağışının ardından 50 santimetre ulaşan beyaz örtü içinde safari keyfi yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Düzce'de Mart ayında gelen kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri de adrenalin tutkularını gidermek için karlı kaplı alanlara araçlarını sürdüler. Arazi araçları ile Beyköy beldesinden Sinekli yaylasına doğru yola çıkan kulüp üyeleri, yolculukta adrenalin dolu anlar yaşadı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı yaylaya ulaşan safari tutkunları, gezi sırasında zaman zaman zor anlarda yaşadı. Yollardaki engelleri kendi çabalarıyla aşan grup üyeleri, araçlarının donanımları iyi olmayan sürücülere de uyarılarda bulundu.

Kulüp başkanı Mehmet Albayrak, araçlarına güvenerek yola çıkan bir çok kişinin yollarda kalabileceklerini belirterek, kesinlikle tek başlarına yola çıkmamalarını istedi.

Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular
Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular
Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular
Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular
Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular
Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular
Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular
Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:31:49. #1.16#
title