Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı (2)
21.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:09
2 KİŞİ TUTUKLANDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve ifadelerinin ardından cinayet suçlamasıyla Elmalı'da adliyeye sevk edilen Uğur Karadaş ile Ali Kayırhan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve ifadelerinin ardından cinayet suçlamasıyla Elmalı'da adliyeye sevk edilen Uğur Karadaş ile Ali Kayırhan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI