Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı (2)
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Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı (2)

21.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:09
Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve ifadelerinin ardından cinayet suçlamasıyla Elmalı'da adliyeye sevk edilen Uğur Karadaş ile Ali Kayırhan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve ifadelerinin ardından cinayet suçlamasıyla Elmalı'da adliyeye sevk edilen Uğur Karadaş ile Ali Kayırhan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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