Araçtan uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araçtan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Araçtan uyuşturucu çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesine araçla uyuşturucu getiren 3 kişi Narkotik ekiplerince gözlatına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine araçla uyuşturucu getiren 3 kişi Narkotik ekiplerince gözlatına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve NSM teknik büro ile yapılan koordineli çalışmalarda Bodrum'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi aldı. Bodrum girişinde durdurulan araçta 138 gram uyuşturucu maddesi yakalandı. Araçta bulunan F.A, Ö.A ve Y.B isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title