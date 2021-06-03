Araçtan sökülen 2 şaftın içinden 3 kilo eroin çıktı
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Araçtan sökülen 2 şaftın içinden 3 kilo eroin çıktı

Araçtan sökülen 2 şaftın içinden 3 kilo eroin çıktı
Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Güncel

VAN'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araçtan sökülmüş 2 şaftın içine gizlenen 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

VAN'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araçtan sökülmüş 2 şaftın içine gizlenen 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Böğrüpek Mahallesi'nden diğer illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin arazisinde arama-tarama faaliyeti yaptı. Araziye terk edilen araçtan sökülen 2 şaftın içine gizlenen 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Araçtan sökülen 2 şaftın içinden 3 kilo eroin çıktı
Araçtan sökülen 2 şaftın içinden 3 kilo eroin çıktı
Araçtan sökülen 2 şaftın içinden 3 kilo eroin çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu

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