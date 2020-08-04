Araçtan Roma Dönemi'ne ait tarihi eserler çıktı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada Roma Dönemi'ne ait 160 sikke, 14 yüzük ve 60 tarihi obje ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada Roma Dönemi'ne ait 160 sikke, 14 yüzük ve 60 tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş, Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen 160 sikke, 14 yüzük ve 60 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA