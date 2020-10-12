Araçtan rastgele ateş açan magandaya 6 bin 617 lira ceza
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Araçtan rastgele ateş açan magandaya 6 bin 617 lira ceza

12.10.2020 07:40 | Son Güncelleme: 12.10.2020 07:44
Araçtan rastgele ateş açan magandaya 6 bin 617 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta pompalı tüfekle araç içerisinden rastgele ateş açan maganda polis tarafından gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta pompalı tüfekle araç içerisinden rastgele ateş açan maganda polis tarafından gözaltına alındı. Sürücüye araçtaki eksiklerinden dolayı da 6 bin 617 lira trafik cezası kesildi.

Akşam saatlerinde Kanuni Mahallesi'nde bir otomobilden havaya 2 el ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonunda ateş açılan otomobil polis tarafından durdurulurken, alkollü ve ehliyetsiz olan sürücüsü Kurtuluş Ç. (21) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.Yapılan kontrollerde suç kaydı olduğu tespit edilen Kuruluş Ç.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile araçtaki eksiklerinden dolayı toplam 6 bin 617 lira trafik cezası kesilip, otomobili de otoparka çekildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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