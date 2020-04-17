Araçtan inmeden akaryakıt temini Sürücüler araçlarından inmeden, camı bile açmadan akaryakıt dolumu yapabiliyor.

Sürücüler araçlarından inmeden, camı bile açmadan akaryakıt dolumu yapabiliyor.

Türkiye'de 108 yıldır en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdüren BP Türkiye, Taşıtmatik uygulamasıyla filo müşterilerine sunduğu hizmeti zenginleştirdi. Şirket, Taşıtmatik sistemi ile araçtan inmeden hatta camı bile açmadan ödeme imkanı sunuyor. Ayrıca; ikmal sırasında ödeme yapmadan akaryakıt giderlerinde tam kontrol, hatalı yakıt alımının önüne geçme, tek fatura imkanı, otomatik ödeme seçeneği, faturayla birlikte sunulan akaryakıt alım raporu ve limitlendirme gibi ayrıcalıklar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre BP Taşıtmatik üyeleri, bptasitmatikonline.com sitesi aracılığıyla yakıt tüketimlerine ilişkin detaylı raporlar ve filo yönetim ekranlarının yanı sıra özel hazırlanmış BP FiloMaster'ın avantajlı kurumsal teklifleri görüntüleyebiliyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA