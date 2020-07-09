Araçtan inen sürücülere TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı BOLU'da, TEM Otoyolu'nda, sürücü değiştirmek için araçtan inenlere TIR çarptı.

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda, sürücü değiştirmek için araçtan inenlere TIR çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 61 AAB 367 plakalı TIR'ın şoförü, sürücü değiştirmek için aracını sağ şeride çekti. Değişim için araçtan inen İdris Aktaş ile Arif Felek'e, Mustafa K. yönetimindeki 65 KN 999 plakalı TIR çarptı. Kazada, İdris Aktaş yaşamını yitirirken, Arif Felek ise yaralandı. Arif Felek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.TIR şoförü Mustafa K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA