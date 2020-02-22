: Araçtan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

22.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:11

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki hafif ticari araçtan yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran bir vatandaş, aracının koltuğuna poşette 71 bin 950 lira koyduğunu, yanına gelen 3 kişiden ikisinin kendisini oyaladığını, diğer kişinin de parayı çaldığını belirtti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, caddedeki 14 iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kimliği belirsiz 3 şüphelinin, bir bankanın önünde park halindeki aracın kapısını açarak paraları aldıkları, Cumhuriyet Mahallesi'nde 131. Sokak üzerinde bekleyen bir araca binerek kaçtıkları tespit edildi.

Aracın Diyarbakır'da olduğunun belirlenmesi üzerine, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yapılan çalışmada, hırsızların kullandığı araç bulundu. Zanlılar, polisi fark edince araçtan inerek kaçtı. Araçta 30 bin lira ele geçirildi.

Polis, kaçan hırsızları yakalamaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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