Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü
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Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü

Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da polis ekipleri trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmıyor.

Bursa'da polis ekipleri trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmıyor. Denetime takılan bir araç sürücüsünün otomobilinden çıkan sesler, duyan herkesi hayretler içinde bıraktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekipleri denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 16 AKY 028 plakalı aracı Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde durduran ekipler, araçtan çıkan birbirinden ilginç sesleri sorduğunda araç sürücüsü egzozdan geldiğini söyledi. Normal limitin üstünde çıkan sesler üzerine araştırma yapan ekipler, bu seslerin araçta bulunan bir kumanda yardımıyla 8 farklı tonda çıktığını belirledi. Kumandaya basan ekipler, kumandaya her bastığında farklı bir abartı sesiyle karşılaştı. Abartıdan dolayı ceza yazılacağını anlayan sürücü, aracını yeni aldığını ve bu düzeneğin önceki sahibi tarafından kurulduğunu söyledi. Trafik ekipleri, sürücü K.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/1 ve 32/3 maddeleri uyarınca bin 483 lira para cezası uyguladı. - BURSA

Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü
Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü
Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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