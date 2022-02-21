Araçtan attıkları poşetten uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayanların kaçmaya çalıştığı araçtan atılan pakette 167 gram metamfetamin ele geçirildi. Durdurulan araçta yakalanarak, gözaltına alınan H.G. ve S.D., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine H.G. yönetimindeki aracı Edirne gişelerinde durdurmak istedi. Araçtakiler pholisin 'dur' ihtarına uymadı. Araçtan dışarı atılan pakette 167,01 gram metamfetamin ele geçirildi. Takip sonucu durdurulan araçta ise sürücü H.G. ile yanında bulunan S.D., yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.