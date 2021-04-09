Son dakika... Polis takibe aldı, araçtan attığı çuvaldan 11 kilo metamfetamin çıktı
Son dakika haberleri: VAN'ın Başkale ilçesinde, polis ekiplerinin takibe aldığı araçtan atılan çuvalda, 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi.
VAN'ın Başkale ilçesinde, polis ekiplerinin takibe aldığı araçtan atılan çuvalda, 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü T.A., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları aralıksız devam ederken, Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu nakli yapılacağı ihbarı alındı. Harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, uyuşturucunun olduğu aracı tespit ederek, takibe aldı. Takip edildiğini anlayan sürücü, araçtan yola çuval atarak, kaçmaya başladı. Çuval içinde 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü T.A. da kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan T.A.'nın emniyette sorgusu sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ