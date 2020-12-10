Mardin'de 6 kilogram eroin ele geçirildi
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Mardin'de 6 kilogram eroin ele geçirildi

10.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:54
Mardin'de 6 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda bir kişinin araçla Nusaybin'den kent merkezine uyuşturucu getirerek piyasaya süreceği belirlendi.

Takibe alınan araçtan, Akarsu mevkisinde yol kenarına bir paket atıldığı tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için takibi sürdüren jandarma ekipleri, bir süre sonra aracın, Nusaybin istikametine geri dönerek paketin atıldığı noktada durduğunun görülmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, olay yerinde şüpheli A.Ö. gözaltına alınırken, poşet içerisine sarılı vaziyette 6 kilogram eroin ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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