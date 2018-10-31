Araçtan Atılan Poşetten Silah ve Mühimmat Çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, polisin takibindeki araçtan atılan poşetten, kalaşnikof silah ile bu silaha ait mühimmat çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çınarlık Mahallesi civarında şüpheli olarak değerlendirdikleri aracı takibe aldı.

Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, araçtan çalılıklara doğru poşet atarak kaçmaya çalıştı.

Sürdürülen takip sonucu durdurulan araçta, 3 şüpheli yakalandı.

Araçtan poşet atılan bölgede yapılan arama sonucunda, poşet içerisinde kalaşnikof silah ile bu silaha ait 30 fişek bulunan şarjör ele geçirildi.

Öte yandan araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada da 3.68 gram esrar ile esrarlı tek makaron sigara bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.