Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep oldu Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep oldu Titreyengöl yakınlarındaki yangın büyümeden söndürüldü Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun-Titreyengöl yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep oldu Titreyengöl yakınlarındaki yangın büyümeden söndürüldü ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun-Titreyengöl yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.Bir araçtan sıgara izmariti atılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, Jandarma, orman ve itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın dün akşam saatlerinde meydana geldi. Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm bölgesinde, 5 yıldızlı otellere giden yol üzerinde bir araçtan sigara izmariti atılması sonucu çıktığı tahmin edilen orman yangını bölgede devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin fark etmesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Kızıl çam ağaçlarının bulunduğu bölgede başlayan yangın. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahalede bulunarak rüzgara rağmen büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında çam ağaçlarından fırlayan çam kozalakları, Titreyengöl kenarında bulunan kurumuş otlar ve çalılıkları tutuştururken, jandarma ve itfaiye ekipleri kozalağın düştüğü yerlere anında müdahalede bulunarak yeni yangınların çıkmasının önüne geçmiş oldu.Kısa sürede söndürülen yangında 300 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Kaynak: İHA