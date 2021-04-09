Araçtan atılan çuvaldan 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi
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Araçtan atılan çuvaldan 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - Haberler | 3. Sayfa

Araçtan atılan çuvaldan 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesinde tespit edilen araçtan atılan çuval içerisinde 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtan atılan çuvaldan 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde tespit edilen araçtan atılan çuval içerisinde 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi'nde tespit edilen araçtan atılan çuval içerisinde 10 parça halinde toplam 11 kilo 723 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü T.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Araçtan atılan çuvaldan 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi
Araçtan atılan çuvaldan 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi
Araçtan atılan çuvaldan 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi
Araçtan atılan çuvaldan 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU

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