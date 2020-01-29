Araçtan 2 bin 370 paket kaçak sigara çıktı
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Araçtan 2 bin 370 paket kaçak sigara çıktı

HATAY'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı, kovalamaca sonucu yakalanan araçtan 2 bin 370 paket kaçak sigara çıktı.

29.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:03
Araçtan 2 bin 370 paket kaçak sigara çıktı

HATAY'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı, kovalamaca sonucu yakalanan araçtan 2 bin 370 paket kaçak sigara çıktı.

İlçe ekipleri, kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışmada İ.A. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 2 bin 370 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A. gözaltına alındı.

İ.A.'ya ayrıca, kovalamaca sırasında trafiği tehlikeye düşürmekten ve ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA
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