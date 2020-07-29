Araçtaki pet şişelerin içinden 8 kilo esrar çıktı KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın takibi sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 8 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın takibi sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 8 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan araç, TEM Otoyolu Muallimköy kavşağında durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan detaylı aramada aracın çeşitli yerlerine konulan 15 pet şişe içerisinde 8 kilo 60 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü E.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA