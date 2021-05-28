Araçtaki kablo makarasına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu 'Mia' buldu
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Araçtaki kablo makarasına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu 'Mia' buldu

Araçtaki kablo makarasına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu 'Mia' buldu
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'de, polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpek 'Mia' ile yapılan aramada, kablo makarasına gizlenen 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

İZMİR'de, polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpek 'Mia' ile yapılan aramada, kablo makarasına gizlenen 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddenin kente girmesi ve ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarda, Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpek 'Mia' ile araçta yapılan aramada, kablo makarasına gizlenen 1 kilo 100 gram metamfetamin bulundu. İsmi açıklanmayan sürücü ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Araçtaki kablo makarasına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu 'Mia' buldu
Araçtaki kablo makarasına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu 'Mia' buldu
Araçtaki kablo makarasına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu 'Mia' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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Araçtaki kablo makarasına gizlenen 1 kilo uyuşturucuyu 'Mia' buldu - Haberler
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