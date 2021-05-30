Araçtaki Aksaray malaklısının tasmasından uyuşturucu çıktı
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Araçtaki Aksaray malaklısının tasmasından uyuşturucu çıktı

Araçtaki Aksaray malaklısının tasmasından uyuşturucu çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta, polis şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.

KARS'ta, polis şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpeği ile arama yaptı. Araçta bulunan 'Aksaray malaklısı' cinsi köpekten şüphelenen polis, tasmasını çıkardığında 50,06 gram metamfetaminin saklandığını gördü. Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Kars'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şehir girişinde kontrol noktası oluşturan polis, şüphe üzerine bir aracı durdurup, narkotik köpeği ile arama yaptı. Bu sırada araçta 'Aksaray malaklısı' cinsi köpeğin bulunduğunu gören polis, tasmasını çıkardı. Köpeğin tasmasında 50,06 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki S.T ve E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemi narkotik köpeklerinin dikkatini dağıtmak için seçtikleri belirtildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Araçtaki Aksaray malaklısının tasmasından uyuşturucu çıktı
Araçtaki Aksaray malaklısının tasmasından uyuşturucu çıktı
Araçtaki Aksaray malaklısının tasmasından uyuşturucu çıktı
Araçtaki Aksaray malaklısının tasmasından uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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