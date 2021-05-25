Araçtaki 1 kilo metamfetamini 'Ezer' ve 'İmla' buldu
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Araçtaki 1 kilo metamfetamini 'Ezer' ve 'İmla' buldu

Araçtaki 1 kilo metamfetamini 'Ezer' ve 'İmla' buldu
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince durdurulan araçta narkotik köpekler 'Ezer' ve 'İmla' ile yapılan aramada, 1 kilo 771 gram metamfetamin ele geçirildi.

BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince durdurulan araçta narkotik köpekler 'Ezer' ve 'İmla' ile yapılan aramada, 1 kilo 771 gram metamfetamin ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpekler 'Ezer' ile 'İmla'nın da kullanıldığı aramada, araçta gizlenen 1 kilo 771 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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