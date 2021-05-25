Araçtaki 1 kilo metamfetamini 'Ezer' ve 'İmla' buldu

BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince durdurulan araçta narkotik köpekler 'Ezer' ve 'İmla' ile yapılan aramada, 1 kilo 771 gram metamfetamin ele geçirildi.