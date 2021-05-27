KARAMAN ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
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KARAMAN ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da polisin düzenlediği operasyonda bulundukları araçta 281 gram metamfetamin ile yakalanan 4 kişi, tutuklandı.

KARAMAN'da polisin düzenlediği operasyonda bulundukları araçta 281 gram metamfetamin ile yakalanan 4 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin kente uyuşturucu getirip, satacağı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmayla şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, kente gelecekleri aracı takibe aldı. Araç, dün kent merkezine girişte düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramada 281 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Savaş S., Ali Beke U., Sami A. ve Ferhat S. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

KARAMAN ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
KARAMAN ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
KARAMAN ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
KARAMAN ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
KARAMAN ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
KARAMAN ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
KARAMAN ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
KARAMAN ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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