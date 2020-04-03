Araçta uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar
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Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa

Araçta uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, park halinde araçta uyuşturucu kullanan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

03.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:06
Araçta uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, park halinde araçta uyuşturucu kullanan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan devriye sırasında park halinde bir araçta 4 kişinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramasında 10 gram toz esrar, 5 gram skunk ile 3 adet Ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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