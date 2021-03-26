Araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı
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Araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında bir kişinin araçta uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A'nın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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