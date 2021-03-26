Araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında bir kişinin araçta uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A'nın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ