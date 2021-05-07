Araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Araçta uyuşturucu ele geçirildi

Araçta uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Alaplı ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Alaplı ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; M.L. (29) isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi aldı. Düzenlenen operasyon neticesinde, Alaplı İlçesine bağlı Osmanlı Köyünde durdurulan, M.L. (29) idaresindeki araçta ve şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 5 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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