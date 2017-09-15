Araçta Uyurken Her Şeylerini Çaldırdılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halinde ve camı açık bırakılan bir kamyonetten, 8 bin liralık senet, bin 600 lira nakit para, çok sayıda ziynet eşyası, 2 cep telefonu ile 1 fotoğraf makinesi çalındı.



Alınan bilgiye göre, sürücü A.E, eşi ve kızının da bulunduğu 48 PN 611 plakalı kamyonetiyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda bir dinlenme tesisinde mola verdi.



Yorgun olan aile, araçta uyumaya karar verirken, hava almak için de bir pencereyi açık bıraktı.



Şüpheli ya da şüphelilerce camı açık olan araçtan 8 bin liralık senet, bin 600 lira para, 15 gram ağırlığında 3 adet bilezik, altın kolye, altın saat, 3 adet çeyrek altın, 2 cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi ve aracın kontak anahtarı çalındı.



Uyandıklarında büyük şok geçiren aile, durumu polis ekiplerine haber veridi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.