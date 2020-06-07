Araçta sinema etkinliğini fırsat bilip film sonrası beyaz perdeden aşkını ilan etti
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Araçta sinema etkinliğini fırsat bilip film sonrası beyaz perdeden aşkını ilan etti

Araçta sinema etkinliğini fırsat bilip film sonrası beyaz perdeden aşkını ilan etti Beyaz perde önünde evlenme teklifi etti Kız arkadaşının aracına gidip önünde diz çöken damat adayı ' evet' cevabını aldı Antalya'da 'arabada sinema' etkinliğiyle her akşam birbirinden farklı sinema filmlerinin...

07.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:14

Araçta sinema etkinliğini fırsat bilip film sonrası beyaz perdeden aşkını ilan etti

Beyaz perde önünde evlenme teklifi etti

Kız arkadaşının aracına gidip önünde diz çöken damat adayı ' evet' cevabını aldı

ANTALYA - Antalya'da 'arabada sinema' etkinliğiyle her akşam birbirinden farklı sinema filmlerinin beyaz perdeye taşındığı etkinlik dün akşam evlilik teklifine sahne oldu. Filmin sonunda önceden çekilen görüntüsüyle beyaz perdede görünen genç aşık, sevgilisine ilanı aşk ettikten sonra, araçtakı sevgilisinin yanına gidip önünde diz çöküp evlenme teklif etti. 'Evet' cevabını alan gençin bu mutluluğuna sineme severler de eşlik etti.

Korona virüs ile mücadeleyi her alanda devam ettiren Konyaaltı Belediyesi, düzenlediği 'güvenli' sosyal etkinliklerle halka moral vermeye devam ediyor. Uncalı Mahallesi açık pazar yerinde perşembe günleri hariç her akşam çok sayıda aracın katıldığı 'arabada sinema' etkinliği, "Bizim İçin Şampiyon filmiyle devam etti. 200'e yakın araç, Ahmet Katıksız'ın yönettiği "Bizim İçin Şampiyon" filmi için erkenden yerini aldı. Yaklaşık iki saat süren filmin gösterimi sırasında Hasan Çetinkaya isimli genç İmran Turaç isimli kıza yaptığı evlenme teklifi ile geceye renk kattı.

Beyaz perdenin önüne davet etti

Hasan Çetinkaya, aracında her şeyden habersiz film izleyen kız arkadaşı İmran Turaç'ı beyaz perdenin önonunde evet etti. Şaşkınlık içinde perde önüne çıkan İmran Turaç, önünde diz çökerek evlenme teklifi yapan Hasan Çetinkaya'ya büyük bir heyecanla 'evet' dedi.

Farklı bir evlenme teklifi planladığını ve bunun da en iyi yolunun Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği 'arabada sinema' etkinliği sırasında olabileceğini düşündüğünü ifade eden Hasan Çetinkaya, sosyal medya hesaplarından Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e bu düşüncesini aktardığını söyledi. Başkan Semih Esen'in de hemen kendisiyle iletişime geçtiğini ve ilgili birime yönlendirdiğini dile getiren Hasan Çetinkaya, o andan sonra kendisine her türlü olanağın sağlandığını kaydetti.

Belediye başkanı nikah şahidi olacak

Başkan Semih Esen ve kendisine destek veren herkese teşekkür eden Hasan Çetinkaya, aldığı 'evet' cevabıyla da mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söyledi. Böyle bir evlenme teklifi alacağını hiç beklemediğini dile getiren İmran Turaç ise çok mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmasında Hasan Çetinkaya'nın evlilik teklifi için Konyaaltı Belediyesi'nin 'arabada sinema ' etkinliğini düşünmüş olmasından çok mutluğu olduğunu belirten Başkan Semih Esen, çifte hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan Hasan Çetinkaya'ya hiç düşünmeden destek sözü verdiğini dile getiren Başkan Esen, ilgili birimden görevli personele konuyla ilgili gerekeni yapmaları için talimat verdiğini kaydetti. Başkan Semih Esen ayrıca çiftin de kabul etmesi halinde nikah akitlerini gerçekleştirebileceği sözünü verdi.

Araçta sinema etkinliğini fırsat bilip film sonrası beyaz perdeden aşkını ilan etti

Kaynak: İHA

Manşet

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