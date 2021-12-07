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Araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Muğla Seydikemer ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, araçlarda büyük hasar oluştu.

SEYDİKEMER, MUĞLA (İHA) - Muğla Seydikemer ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, araçlarda büyük hasar oluştu.

Seydikemer Çobanlar Mahallesi akaryakıt istasyonun yanında meydana gelen kaza sonrası olay yerine, 112 ambulans, trafik ve Muğla Büyükşehir Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

48 YM 216 plakalı Fiat Uno marka araçta 1 kişi, 48 AAG 837 plakalı Tofaş Doğan S 'de 1 kişi kaza sonucu araç içinde sıkıştı. Araç içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

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