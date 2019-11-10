Araçta sıkışan kadın itfaiye yardımıyla kurtarıldı

Araçta sıkışan kadın itfaiye yardımıyla kurtarıldı

Kaza sonrasında refüje savrulan araçta mahsur kalan kadın, itfaiyenin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.

10.11.2019 03:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 03:31
Araçta sıkışan kadın itfaiye yardımıyla kurtarıldı

Kaza sonrasında refüje savrulan araçta mahsur kalan kadın, itfaiyenin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Olay merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Sema Kılınççeker'in kullandığı 01 BS 955 plakalı otomobil, Abidin Tunçay'ın kullandığı 33 ADE 836 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrasında Kılıççeker idaresindeki otomobil refüje savruldu. Refüje savrulan araçta mahsur kalan Kılınççeker, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtardı.


İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılan Kılınççeker Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan diğer şoför Abidin Tunçay Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazaya karışan araçlar, yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldılar. - ADANA

Kaynak: İHA
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